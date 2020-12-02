【愛傳媒採訪中心報導】在路上遇到流浪狗以及流浪貓不稀奇，這個人在路上撿到一隻可愛的小豬才厲害！

流浪狗以及流浪貓是台灣街頭常見的動物，還有人暱稱這些街頭動物是「浪浪」，有時更會大發愛心從路上撿回家養。相比之下，嘉義大學歷史系副教授吳昆財就厲害了，他在嘉義縣番路鄉的大華公路居然撿到一隻出生不久的粉紅小豬，模樣非常可愛，吳教授還把小豬取名為石頭妹，目前先送到嘉義縣家畜疾病防治中心處理照顧，後續再看怎麼安排。

吳昆財教授在臉書分享了這段奇特的「路上撿到豬」經歷，還幽默幫這頭土生土長的小豬「石頭妹」轉達反對「萊豬」進口的心聲，強調：「反萊尚未成功，同志們仍須努力！」

吳教授在臉書的分享如下：「109年12月1日上午，在嘉義縣番路鄕紫雲寺旁的大華公路撿到的一隻小豬仔，出生不到二個星期，有緣和石頭妹（因在石頭公園旁撿到，我喚其名）相逢，深怕她遭逢不幸，立馬將她送往嘉義縣家畜疾病防治中心處理照顧。石頭也反對萊豬進口，這是她離開前，要我轉達給社會大眾：反萊尚未成功，同志們仍須努力！」（照片取自吳教授臉書）

(中時新聞網)