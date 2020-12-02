美股投資氣氛樂觀、指數1日續揚，台股2日加權指數開在13,970.51點，一度拉升到13,980.49點，再度刷新歷史高，台積電（2330）開在499.5元，一度站上500元，帶動台股蓄勢挑戰萬四關卡。

受到新冠肺炎候選疫苗利多頻傳、市場期待國會的紓困協商可望有進展的激勵，標準普爾500指數、那斯達克指數及費城導體指數在12月的第一個交易日全面創下歷史收盤新高。

道瓊工業平均指數12月1日上漲0.63％（185.28點）、收29,823.92點。那斯達克指數上漲1.28％（156.41點）、收12,355.11點，創歷史收盤新高。費城導體指數上漲0.74％（46.24點）、收2,709.73點，創歷史收盤新高。

群益期貨副總經理范振鴻指出，12月1日台股走勢，因為權重調整的下跌，隔天就會彈回來，11月30日台積電跌8.5元，12月1日台積電漲9.5元，台積電股價先跌後漲，兩天之內，還漲了1元。11月30日外資賣超333億元，12月1日外資買超4.9億元，台股權重被調降的壓力，11月30日應已反應完了。

范振鴻指出，美國總統已越來越接近確認拜登當選，川普翻盤機率降低，美股持續反應對疫苗的樂觀期待，台積電ADR漲3.96％，再創歷史新高，美光（Micron）股價創2000年9月以來新高，12月1日外資大買A股台股也有外溢的效應，加上傳統的12月作帳行情，預期會激勵台股中的記憶體類股，多頭可用之兵甚廣，不需畫地自限，維持對台股正向樂觀的看法。

(工商 )