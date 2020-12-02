投資人看好新冠肺炎疫苗即將提供施打，以及中國製造業數據意外強勁，提振了市場對經濟將快速復甦的信心，周二美股標普500指數與那斯達克指數雙雙創下歷史新高，道瓊指數盤中一度收復3萬點大關。

在製藥大廠向監管機關提交使用授權申請後，投資人持續關注數支新冠候選疫苗的問世與全球啟動疫苖配發的最新進展。

中國11月財新製造業採購經理人指數（PMI）站上10年新高，為全球股市帶來提振。數據顯示其他數個主要國家的製造業活動亦大幅升溫，但美國11月製造業活動的復甦力道則失去動能。

稍早前一群兩黨議員發布一項規模為9080億美元的激勵方案，其中包括援助小型企業的逾2000億美元「薪資保護貸款計畫」，這個消息為美股早盤帶來激勵，並帶動美國10年期公債殖利率漲破0.9%。但參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）拒絕接受這個兩黨協商的提案，並強調他希望通過一項「針對式的援助法案」。

周二收盤，道瓊工業指數漲185.28點或0.63%，為29,823.92點，盤中最高漲逾400點，升至30,083.31點，改寫歷史盤中高點。

標普500指數收漲40.82點或1.13%，為3,662.44點，那斯達克指數漲156.37點或1.28%，為12,355.11點，均創下歷史新高。

三大指數11月漲幅均超過10%。

蘋果周二勁揚3.1%，帶領道瓊指數走高。

標普500指數11大類股僅工業股收黑，終場小跌0.17%。通信服務股收漲1.96%，表現最佳。金融股漲1.57%，科技股漲1.41%，亦表現亮眼。

個股方面，美國製藥大廠輝瑞上漲近3%，該公司與德國合作夥伴BioNTech已經向歐盟監管機構提交文件，為其新冠候選疫苗申請緊急使用授權。

莫德納（Moderna）也向歐盟監管機構申請新冠肺炎疫苗的緊急使用授權。不過，其股價在周一飆升逾20%後，周二下挫近8%。

Zoom Video Communications暴跌15%，該公司提出警告表示，由於視訊會議服務市場的免費用戶大幅增加，使公司難以彌補用於維持成長的支出，因此到2021年毛利率都將受到打壓。

特斯拉上漲3%，標普道瓊指數公司宣布特斯拉將於12月21日一次全部納入標普500指數，而非先前考慮的分兩批納入。

晶片製造商美光勁漲4.7%，該公司上修首季營收、毛利率與獲利預測。

美國財政部長穆努欽與聯準會主席鮑爾本周向參議院金融委員會發表證詞，仍將是市場關注焦點。這兩位重量級財金官員周二呼籲國會為小型企業提供更多援助。

(時報資訊)