電池模組廠—新普(6121)因NB及非IT產品出貨暢旺，11月合併營收為96.25億元，月增4.35%，再創單月歷史新高，新普科表示，各產品線訂單持續強勁，部分訂單能見度已達明年上半年，全年業績可望戰新高，明年第1季亦不看淡。

遠距上班及線上教學逐漸成為全球常態，帶旺NB、電動自行車及資料庫中心需求，新普科因NB產品需求強勁，且電動自行車及BBU等非IT產品出貨放量，讓公司下半年業績表現亮眼，11月合併營收更上衝至96.25億元，再創單月歷史新高。

新普科11月合併營收為96.25億元，月增4.35%，年成長28.16%，再創單月歷史新高，累計前11月合併營收為757.14億元，年成長14.37%。

值得一提的是，資料中心備援電池從第3季開始正式量產出貨後，對新普科業績貢獻可說是相當顯著，訂單能見度已延續到明年第1季，隨著資料中心備援電池出貨放量，可望進一步帶動非IT產品比重攀升，對公司毛利率亦有正面助益。

受惠於營收規模放大及產品組合優化，新普科第3季營業毛利為29.66億元，季增46.4%，單季合併毛利率為13.01%，季增2.66個百分點，為101年第2季以來單季新高稅後盈餘為14.42億元，季增22%，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為7.8元；累計前3季營業毛利為64.17億元，合併毛利率為11.29%，稅後盈餘為32.91億元，每股盈餘為17.79元。

新普表示，目前NB相關客戶訂單需求依舊強勁，有機會延續到明年第1季或第2季，非IT產品出貨亦穩定成長，第4季營運可望有不錯的表現，全年業績可望挑戰新高，明年第1季亦不看淡，法人預期，新普科不僅第4季營運可望創下單季歷史新高，只要未發生如同今年第1季大陸封城生產停工，明年第1季可望比今年第1季好。

(時報資訊)