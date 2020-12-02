凱羿-KY(2939)臨時董事會通過蔡謀燦請辭董事長、總經理及董事等三項職務，由蔡謀賦接任董事長與總經理一職，公司將於12月10日召開臨時董事會，包括4席董事、3席獨立董事，將進行全面改選，並於明年1月8日臨時股東會通過。

凱羿-KY因接連發生醫療手套採購預付款項爭議，以及輕質循環油採購銷售交易疑遭詐騙等事件，其內部控制制度之執行存有重大缺失，遭到主管機關變更交易方式，近期股價連番重挫，公司亦在12月1日召開臨時董事會，通過蔡謀燦請辭董事長、總經理及董事等三項職務，由蔡謀賦接任董事長與總經理一職。

針對近期因內控問題導致投資人對凱羿-KY公司營運出現產生信心動搖，原董事長蔡謀燦認為，唯有辭去董事長、總經理及董事等職務，才能展現出勇於負責的態度。

凱羿-KY表示，公司主要經營團隊結合台，陸，英，澳等多國業務及產品和管理人才，向以台灣做為集團主要營運根據地，在台設有負責集團主要經營管理、資金調度及開曼法遵事宜的分公司，另設有負責台灣內銷事宜的子公司，一切運營均有別於其他無根的KY公司，且截止11月底，公司帳上淨現金餘額6.6億元，並無任何銀行借款，公司營運無虞，而各項財務比率也維持健康水準，第三季經會計師核閱之每股淨值達21.7元，負債比率37%，流動比率285%。

凱羿-KY指出，多日來媒體在油品欺偽案中所提的恐有數億元損失，在第三季財報出具時公司取得律師意見書經判斷極可能是詐欺案，故未列入損失提列而僅以附註方式說明，委任律師也表示本案目前並無構成違約之可能。

凱羿-KY預計在2020年12月10日召開臨時董事會，包括4席董事、3席獨立董事，將進行全面改選，並提交2021年1月8日股東臨時會通過。

凱羿-KY新任董事長兼總經理蔡謀賦表示，公司營運一切正常，公司除了持續銷售明星產品外，亦將持續升公司治理透明度。

(時報資訊)