美股昨夜全面彈升，標普500指數、那指、費半指數齊創高，韓股今早跟隨開高走高，但日股開高後陷入震盪，台股三大期指開盤漲多跌少，僅金融期開低，12月台指期開高57點、為13932點，隨後大盤開高84.84點、為13970.51點，續創新高，台積電(2330)昨夜ADR寫下百美元新紀錄，今早股價開高後急攻500關，聯電(2303)、鴻海(2317)、大立光(3008)也紛紛開高。

新一輪刺激措施有所進展加上疫苗消息，美股周二全面彈升，收盤標普500指數、那指、費半指數均漲逾1.1%，三創新高，台股ADR百花齊放，台積電ADR寫下100美元新里程碑。終場道瓊指數上漲185.28點，或0.63%，收29,823.92點；標普500指數上漲40.82點，或1.13%，收3,662.45點；那指上漲156.37點，或1.28%，收12,355.11點；費半指數上漲46.24點，或1.74%，收2,709.73點。個股方面，蘋果漲3.08%、臉書漲3.46%、亞馬遜漲1.64%、旅行家漲2.90%、摩根大通漲1.58%、美光漲4.67%、英特爾漲2.50%、高通漲2.78%；台積電ADR漲3.96%至每股100.86美元，飆上新高位，日月光ADR漲2.44%、聯電ADR漲4.07%、中華電信ADR漲0.47%。

台股周二大漲162.78點或1.19%，甩尾收最高13885.67點，再創收盤新高紀錄，也站回所有均線，成交量則較昨日明顯收斂至2590.71億元。籌碼面，三大法人周二買超4.52億元，外資終止二連賣、轉買超4.89億元，投信賣超5.79億元，自營商四連買、買超5.42億元，八大公股券商則逢高調節10.76億元，代表散戶的融資餘額單日增加15億元、至1,683億元。

分析師表示，台股距離萬四整數關卡，只差臨門一腳，而真正影響台股後市主因仍在基本面，目前看來，台股漲幅雖然已經反應完2021的獲利預估，但若歐美股市仍然持續反應對未來景氣的樂觀期待，台股即使回檔，預期也是短線技術性的拉回整理。

(時報資訊)