瑞芳早餐店大火 無人受困傷亡 09:162020/12/02 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市瑞芳區東合路上有一早餐店，12月2日清晨4點多發生火警。（翻攝照片／陳彩玲新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市瑞芳區東合路上有一早餐店，12月2日清晨4點多發生火警。（翻攝照片／陳彩玲新北傳真） 新北市瑞芳區東合路上有一早餐店，12月2日清晨4點多發生火警，火勢一度延燒到2、3樓，消防局派遣人員89人，各式車輛33輛出動救援，所幸無人傷亡。 據了解，起火點在早餐店，燃燒面積約240平方公尺，警消接獲通報，立即到場疏散後方民宅7名住戶，蔡姓屋主表示，屋內無人受困，上午7點25分火勢完全熄滅，起火原因仍待調查釐清。 消防局派遣人員89人，各式車輛33輛出動救援，所幸無人傷亡。（翻攝照片／陳彩玲新北傳真） (中時 ) #早餐店 #火勢 #瑞芳 #警消 #起火點 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 冷血豔妻為3千萬雇人殺夫 他逃6次遭灌醉澆汽油終成焦屍 10:342020/12/02 娛樂 東翰輪貨船首航1個多月 駕駛室冒濃煙 12:322020/12/01 社會 摩斯漢堡在台創始店 成為台第一家臺灣豬標章示範店 16:252020/12/01 財經 愛駒資訊展示智慧門市管理系統 04:102020/12/02 投資理財 台鐵瑞芳-猴硐邊坡滑動 封線搶修預計明恢復通車 15:082020/12/01 社會 上班注意！豪雨釀災 台鐵瑞芳-猴硐單線雙向行駛 08:422020/12/02 生活 《文創股》誠品全通路計畫上線 電商營收拚雙位數成長 08:012020/12/02 財經 五股違章工廠半夜大火 火勢延燒隔壁3間廠房 11:352020/12/02 社會 肉羹店老闆心理學聊上床 硬上女同志員工 二審遭重判 11:372020/12/02 社會 搶攻宅經濟！寶家高雄再拓點 楠梓店開幕 16:562020/12/01 生活 社會熱門新聞 「西螺羅志祥」被騙吞威而鋼 遭138公斤乩童口交崩潰提告 - 社會 結婚淘金術1／清大渣男狂娶6妻當提款機 離婚也甩不掉他還用性愛片勒索 - 社會 高雄下水道沼氣害2命 工人妻搥胸崩潰癱倒急診室 - 社會 男抱怨3酒女「強制坐檯」遭痛毆重傷 目擊者逆轉風向 - 社會 「憨慢」用電腦 調查官請假出國違反國家機密保護法不起訴 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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