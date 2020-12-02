新北市瑞芳區東合路上有一早餐店，12月2日清晨4點多發生火警。（翻攝照片／陳彩玲新北傳真）

新北市瑞芳區東合路上有一早餐店，12月2日清晨4點多發生火警，火勢一度延燒到2、3樓，消防局派遣人員89人，各式車輛33輛出動救援，所幸無人傷亡。

據了解，起火點在早餐店，燃燒面積約240平方公尺，警消接獲通報，立即到場疏散後方民宅7名住戶，蔡姓屋主表示，屋內無人受困，上午7點25分火勢完全熄滅，起火原因仍待調查釐清。

消防局派遣人員89人，各式車輛33輛出動救援，所幸無人傷亡。（翻攝照片／陳彩玲新北傳真）

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