中央流行疫情指揮中心的秋冬防疫專案開跑，不過強制戴口罩的8大類場所卻沒有列入學校，新北教育局推出更嚴格規定，要求校園等機構無法保持社交距離就要戴口罩。新北市長侯友宜指出，學校、幼兒園、安親班與補習班等高密度密集場所應戴口罩，超前部署有必要。

新北市教育局長張明文指出，新北市教育機構戴口罩的規定，校園應該維持社交距離，室內1.5公尺、室外1公尺，另外搭校車、中午打菜、於電梯或密閉空間時，要戴口罩；對於非學校特定人員如家長、訪客等進入校園務必戴口罩；補習班、課照中心密閉空間者，應全程配戴口罩 。

張明文說，三級防護在家量、到校量、隨時量與健康五原則量體溫、勤洗手、正確配戴口罩、保持教室通風、生病不上課等，都會持續推動。

另外大型集會依據公眾集會指引，對外採「人數總量管制」控管，落實實聯制及戴口罩；至於校園場地開放不受影響，維持現行室外場地「對外提供使用須符合實名制」、室內空間「實聯制模式」。

(中時 )