章子怡、汪峰日前為汪峰與前妻生的女兒小蘋果慶祝15歲生日，一家人幸福美滿，不過頂著紅唇的小蘋果卻被指超齡、太顯老，而小蘋果事後曬出側顏照，她側顏清純、絕美，還撞臉「國民女神」陳妍希。

章子怡日前曬出為繼女小蘋果慶祝15歲生日照，她溫柔摟著小蘋果，並感性發文：「我們漂亮的大女兒15歲啦，就這樣幸福快樂健康地長大吧！花季少女，我們的寶貝。」短短幾句滿是對小蘋果的愛。

章子怡和小蘋果的互動雖然溫馨，但也有網友直指，15歲的小蘋果頂紅唇看起來太超齡，甚至有25歲的成熟感，而小蘋果日前則在個人IG曬出側顏照，她五官立體，側顏清純、絕美，雖然頭髮簡單用夾子夾起，但凌亂中又不失俏麗。

頂紅唇的小蘋果遭網酸太成熟了。（圖／取材自章子怡微博）

小蘋果側顏讓外界驚艷，還神似「國民女神」陳妍希，網友看了都狂讚：「好美的女孩子」、「好看耶」、「圖一我真的是拍的太好看了」、「絕美側顏殺」。

(中時新聞網)