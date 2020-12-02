生技股后康友-KY爆發掏空、炒股消息後，檢調陸續發動大規模搜索與調查行動，發現有人在事前就精準預測康友股價可達538元，同時也發現前立委吳光訓、現立委吳怡玎似乎涉嫌炒股、影響康友股價。

根據《鏡週刊》報導指出，國民黨立委吳怡玎的父親、前立委吳光訓涉嫌以子女名義大量購買康友權證，嚴重影響康友股價，有涉嫌炒股的嫌疑。檢調也查出，遭約談的真口味食品負責人陳和順、台南圓山國際開發公司總裁楊志強，也是在吳光訓的建議下購買康友股價，因此訊後分別將三人以300萬、200萬、100萬元交保。

檢調也發現，康友股價前幾年還在350元上下，但前年台股跌破萬點時，康友股價卻直線上升，直到檢調查扣炒股集團成員手機時，才發現炒股集團自前年9月19日起，就開始炒作康友股價，甚至大膽、精準預言康友股價會站上歷史新高價538元。而在2018年10月19日到達股價最高點後，媒體就爆出康友董事長黃文烈拋售133張股票，套利5000多萬，引起市場恐慌，康友股價於是面臨14天連續跌停板，到2018年11月8日，康友股價已經從最高點的538元，跌至125元。

後來在調查後，檢調發現吳光訓等人自2018年9月至10月底這段期間，大量購買康友權證，涉嫌炒作康友股價，而吳光訓也利用兒女的帳戶大量購買康友股票，單是兒子吳郁展、女兒吳怡利去年所持有的股票，分別是康友第6與第8大股東。而吳光訓的大女兒、現任國民黨不分區立委吳怡玎，在去年財產申報時，也註明持有康友股票419張，以當時市值273元計算，投資金額高達1.14億元。但今年8月康友暫停交易前，吳怡玎早已拋出大部分康友持股，手上僅剩下43張，堪稱精準迴避。

為此，吳怡玎也對媒體表示，他與家人購買股票絕對沒有涉及不法。吳光訓在交保後也強調他是被害人，沒有涉及不法。

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(中時新聞網)