外送平台興起，一鍵訂餐超方便！但若操作不當，可能會叫人欲哭無淚。菲律賓一名年僅7歲的小妹妹，利用熊貓（foodpanda）點外食，結果一口氣叫來一群外送員，擠爆住家小巷子。幸好最後鄰居們伸出援手，溫馨收場。

這名小妹妹住在菲律賓宿霧（Cebu），日前在好奇心驅使下，也是第一次使用外送app點餐，但操作時覺得app似乎沒有反應，所以多按好幾下，不料過沒多久，家門口同時出現42名熊貓外送員，「粉紅軍團」陣容超浩大！

綜合外媒報導，這名小女孩只是想和奶奶一起享用麥當勞的炸雞、薯條，但訂餐時疑似網路不穩定，害她一口氣送出42筆一模一樣的訂單，導致熊貓大軍全跑來她家。

仔細一算這筆餐費高達7938披索（約4702台幣），嚇得小妹妹不知所措。幸運的是，當鄰居們探頭知道這件事情後，紛紛決定自掏腰包，買下所有炸雞和薯條，讓這起烏龍插曲圓滿落幕。

(中時新聞網)