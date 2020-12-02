高市經發局在六合夜市辦理「辦桌免費吃」促銷活動，因「快閃、限量」內容讓市民感覺沒誠意，引發眾怒，市長陳其邁日前直言連他都很不滿意，經發局長廖泰翔1日上午出面滅火，表示已與承辦廠商解約，剩下最後1場活動收回由市府經發局自己辦，且將負責轄管的市場管理處吳姓處長降調，未來會持續加強督導。

市府同仁因為活動失敗遭到拔官，這讓前高雄市新聞局長鄭照新相當不以為然，他昨(1)晚在臉書上發文指出，六合夜市的事情，基於對新市府的尊重以及作為前市府成員的身份，不願批評失焦，但目前市府的卸責行為，他實在看不下去。

鄭照新指出，高雄市政府各局處的常務公務同仁，其素質之優秀、專業之素養，決不遜於台北，他在市府任內對於同仁所提出專業意見都投以絕對的尊重與信任，一旦事涉政治爭議與攻防，他都極力避免殃及不分黨派的專業公務同仁，「有事儘管往他身上來」。

但如今的市府卻不是這麼一回事，鄭照新指出，如今的市府一旦作為失當，政務官無需負責，卻推給專業市府同仁，這對他們是絕對的不公平，這樣的卸責行為只會打擊同仁的士氣，作為高雄市政府曾經的一員，鄭照新對此無法接受。呼籲當今高雄市府的政務官們，請拿起你的擔當，扛起責任來！

文末，鄭照新表示，韓國瑜時期都沒有這些怪事，這些行政同仁「我用很優秀、你用頻出錯」，那他不禁想問：「那是基層錯還是領導錯？」

(中時新聞網)