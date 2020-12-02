美國國會兩黨議員今天推出9080億美元（約新台幣26.2兆元）的疫情紓困案，以打破民主、共和黨針對小型企業、失業人口、航空業等產業提供新疫情緊急紓困金而延續數月的僵局。

路透社報導，這項法案尚未寫入法律，也尚未獲得共和黨籍川普政府、民主黨籍總統當選人拜登或聯邦參、眾議院領袖支持，法案若要通過需要他們的批准。

不過，一群保守派與溫和派國會議員已表達支持，聲稱將呼籲更廣泛的國會議員力挺。

國會議員希望能在12月中完成今年的工作，但他們仍須通過一項龐大的政府支出法案，否則各大機關可能將自12月12日起關閉。

如果兩黨提出的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）紓困案能在未來幾天獲得認可，將附加在支出法案或從另一個通道推動。

今年稍早，美國政府頒布規模超過3兆美元的疫情紓困案，內容包括經濟刺激措施與醫療物資經費。

這項兩黨提案將提供緊急紓困金直到明年3月31日，其中包括2280億美元的薪資保護計畫（Paycheck Protection Program），以援助飯店、餐廳等小型企業。

國會議員說，州與地方政府將根據這項兩黨法案收到直接援助金。

兩名熟知計畫的消息人士說，在向機場、巴士與美國鐵路公司（Amtrak）旅客列車等美國運輸業提供的450億美元補助中，美國航空公司將收到170億美元的4個月薪資補助。

共和黨籍聯邦參議員羅姆尼（Mitt Romney）說，整體而言，這項紓困案包括3月新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法（CARES Act）中的5600億美元「重新定位」資金，剩下的3480億美元是新的資金。

這項法案也納入共和黨人一直在推動的條款，包括向受疫情衝擊的企業與學校提供新的責任保護。

國會議員說，法案中也包括為期4個月、每週300美元的額外失業救濟金。民主黨人之前要求提供600美元。

這項法案的規模為9080億美元，雖遠低於眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在11月3日大選前最後向白宮提出的2.2兆美元法案，但執行期間相對較短，拜登政府就任後將可提出額外要求。

(中央社)