55歲港星張曼玉是國際級的華人影后，雖然一路以來情路坎坷，但她的演技實力卻是有目共睹，共獲得5座香港電影金像獎、4座金馬獎最佳女主角獎，在演藝圈佔有一席之地，日前她私下孝行也被爆出，讓人一窺女神不為人知的一面。

空姐阿Sa常不時在YouTube頻道大爆航空業秘辛，日前才公布了空姐們最喜歡和最討厭的藝人，列出了最喜愛藝人排行，其中包括古天樂、舒淇、張曼玉、張學友、王菲等人，最近又爆料過去曾有同事Daisy在機上遇過張曼玉，當時她的表現令人難以忘懷。

張曼玉當時坐上從香港飛往巴黎的航班，張曼玉坐在頭等艙，而媽媽坐在商務艙，她不時會走到商務艙關心媽媽，Daisy透露張曼玉差不多隔一小時會下來看看，還會跟她們說，「這是我媽媽，如果有什麼事都可以上來告訴我，請幫我多照顧照顧她」，說完後還十分有禮貌的道歉，讓空姐對她的印象分數飆升。

張曼玉十分孝順。(圖/翻攝自微博)

阿Sa也補充，當年張曼玉剛走紅的時候，都會在飛機上看時裝雜誌，她並不是隨便翻翻，而是一字一句慢慢閱讀，「難怪可以培養到優雅氣質」，阿Sa更提到，「她也坐過我的班機，看起來很有格調之餘，你會覺得她不是裝的，又不能說她平易近人，但是她一開口，就覺得她有一種真誠。」對女神評價非常高。

(中時新聞網)