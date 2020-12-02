一名在藥局上班的網友表示，日前遇到一名糖尿病患者拿著「一大袋」沒有施打、已過期的胰島素，要求藥局回收處理，他清點數目後，發現共33支胰島素、總價7887元，該病人還說「想到才打」，讓他怒批濫用健保資源，不僅浪費了這些藥，還要花費更多資源處理不遵守醫囑導致的後續醫療問題。

該網友在臉書「爆怨公社」表示，該糖尿病患者拿來33支胰島素要求藥局回收，該胰島素健保價239元，總共7887元，病患說「想到才打」，讓他痛批「浪費的除了這些藥，還有不遵守醫囑後，產生的後續醫療問題」、「拜託，想死就不要再用健保領藥，真的很浪費。」

一名糖尿病患者拿33支胰島素要求藥局回收，被藥師痛批浪費醫療資源。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

許多網友看到浪費藥物的情形，紛紛留言表示，「台灣這問題真的很嚴重」、「所以說健保要調漲是誰的錯？那些吵鬧不可以漲的是為什麼」、「醫療浪費就是這樣來的，搞得我們只能吃國產學名藥」、「全世界都很羨慕的健保制度，被一群無知的人浪費掉本意。」

根據衛生福利部中央健康保險署統計，健保一年平均花費1600億元在藥費上，但每年卻有約193公噸的藥物被丟掉，等於超過5億顆藥進了垃圾桶，可環島近8圈。其中胰島素針劑因為有針具和針頭，可能會扎到垃圾處理人員，所以要另外交給專門負責的人處理，例如拿到醫院或藥局回收。

(中時新聞網)