保瑞(6472)正式接手英國上市公司GlaxoSmithKline葛蘭素史克(GSK)加拿大廠，打入全球前八大藥廠供應鏈，今日股價跳空開高，大漲8%以上。

保瑞正式接手GSK加拿大藥廠，是拓展北美市場的重要里程，除了快速擴展全球藥品代工佈局與市場地位，與GSK簽訂長達5年藥品代工訂單的合約保證，預計亦將可大幅帶動保瑞營運成長，保瑞也將以此廠作為北美總部，插旗北美生技聚落，以國際化的CDMO水準，提供更多世界一流藥品公司專業完整的製藥服務。

CDMO業務為保瑞重要的成長動能，自今年3月保瑞宣布以新台幣8.3億元取得GSK加拿大藥廠，除收購土地、廠房、辦公大樓及設備外，更簽下五年保證代工合約。歷經近9個月的籌備交接期，在雙方共同合作下，保瑞得以無縫接軌，於台灣時間12月1日晚間正式進行交接，此併購案也獲台灣私募股權協會的肯定，獲頒今年度最佳創意併購獎。

完成此指標性收購案，象徵保瑞正式進入全球前八大國際藥廠的供應鏈，而完成接廠後，真正的挑戰才要開始。保瑞董事長盛保熙表示，保瑞一直以台灣藥業的台積電自許，希望逐步拓展國際市場，成為國際藥廠的重要合作夥伴，透過此次收購，除了強化自身的產能技術、增加優秀人才與增強營運動能，更重要的是，能夠進一步深化與GSK未來的合作，拓展國際的佈局。

(時報資訊)