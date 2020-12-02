美光周二宣布上修2021財年第一季（截至12月3日）營收、毛利率與獲利預測，周二股價應聲上揚4.7%，收在67.08美元，盤中一度漲逾7%。

美光發布最新的第一財季預測，將營收目標中值從52億美元上修至57.3億美元，相當於較前一年同期成長約12%。調整後每股盈餘目標中值從0.47美元上修至近0.71美元，意味著較前一年同期成長48%。毛利率預測從介於25.5%～27.5%調升至介於28.5%～29.5%。

美光意外強勁的業績，主要受惠於在新冠肺炎疫情期間，數據中心客戶龐大的記憶體晶片需求。執行長Sanjay Mehrotra表示，美光將受益於眾多、廣泛的市場趨勢。他表示，不只是數據中心，還有行動5G通訊，在2021年，當全球經濟度過這場大流行病，以及當經濟成長時，對更多記憶體與儲存設備的需求將持續擴大。

今年來美光股價上漲19%，過去52周上漲35%，但預期本益比為10.5倍，仍屬合理。

(時報資訊)