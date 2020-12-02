10個現象，回探這一年的台灣表演藝術

一場突如其來的疫情，打亂了依常規運行的世界，也迅速改變了人們的思維。防疫有成的台灣，在上半年的封閉警戒後，成為全球少數能回歸日常的國度。在回顧過往一年的此刻，我們也觀察到不同與往年的變化與發展——

現象6

Podcast打開耳朵經濟 翻攪藝文新浪潮

去年初，線上音樂串流平台Spotify宣布收購Podcast製作公司Gimlet Media、創作平台Anchor時，不僅震撼全世界，更正式在數位傳播媒介競爭浪潮中揭開序幕。台灣剛好從去年加入Podcast野生元年後，今年便隨著這股金色浪潮，開創耳朵新經濟。

台灣Podcast發展從今年上半年開始湧入爆發潮，去年九月架上只有卅檔節目，到目前為止節目數早已超過三千六百檔，除了近期受到極大關注亮眼節目如《股癌》、《台灣通勤第一品牌》、《百靈果NEWS》等，其他產業領域的「播客」（Podcaster ）也紛紛開始進場，以獨特個人特質爭相角逐下一個竄紅的機會。根據網路媒體「INSIDE硬塞」今年八月份針對台灣聽眾輪廓與使用習慣的分析報告，台灣Podcast 節目聽眾男女比約是四比六，多以未婚與無子女者為主要客群，且 80% 以上的聽眾是偏好聊天方式探討主題內容。收聽目的前三名分別是娛樂休閒、與興趣相符的題材，以及提升專業知識主題，現有節目類型多以流行音樂及影視、表演╱視覺藝術等，其次則是社會與文化歷史類項。

官方頻道如國家兩廳院《兩廳院X剝殼花生》的NTCH togo特別企畫單元、臺中國家歌劇院《WOW挖藝術》針對主辦節目企劃推廣內容。今年臺北數位藝術節參展藝術家馮志銘創播的《愛情正弦波》將Podcast為創作展示媒介，以電台廣播概念為形，輔以賣藥電台為樣本，製作一系列關於愛情面向的廣播節目。民間方面，阮劇團的《這聲好啊！》為宣傳年度製作節目如《皇都電姬》、也安排讀劇單元、劇團內人物企畫等，除了讓聽眾更認識劇團，也成為圈粉抖內的好機會。《達康.come》則由何瑞康和陳彥達這對漫才搭擋主持，邀請合作演員談生活中有趣的觀察或新聞議題等，節目內容互動橋段、大量資訊討論將可延伸作為表演內容的養分。古典樂領域由經紀人徐鵬博與音樂人吳毓庭主持的《大叔聊古典》，揭露了不少該產業長期被忽略的人物與議題，自五月底開播以來，共累積約廿八萬次的點播率。有關深度知識議題的探討與作品評析，分別有表演藝術評論台與評論人們的《聊表演就來 評論二台》延伸探討創作的觀看價值與面向，以及數位藝術基金會製播的《ARThon藝術松學校》，以科技藝術為軸心分別企劃不同單元，深度且多面向探討創作美學、數位媒體的運作與再現、創新運用介面等主題，提供給關注群體更多可思考的空間。

本文作者:張慧慧、陳明緯、張瑋珊、吳岳霖

《PAR表演藝術 12月號第336期》

(中時新聞網)