臉書發文附圖。（圖／取自臉書「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」）

罷免高雄市議員黃捷行動，11月20日已送件高雄市選委會。罷捷總部發言人徐尚賢表示，第二階連署書共有40918份，等同「鳳山40918人的民意」；但根據第三階段需要25%的同意票來看，罷免必須達到71956人高門檻，讓罷捷總部積極在各地動員拉票。昨日（1）罷捷總部粉專刊出最新催票影像，不僅徐尚賢在街頭發表演說，身邊一位奮力吶喊、雙手揮動手中標語立牌的志工大媽，尤其吸睛。

臉書粉絲專頁「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」昨日在臉書發文，刊出多張當日罷捷總部在街頭宣傳、造勢的照片。從發言人徐尚賢到罷捷志工們，不分晝夜堅定站在大馬路匯流處，穿著背心、揮動著手中「罷免黃捷」、「拒吃萊豬」、「拒絕美豬美牛」等標語看板，期望募集糧草並催出最高投票人數。其中，一位綁著標語頭巾的志工大媽，站在板凳上將雙手大大張開高舉看板的身影，尤其引人注目。

11月20日罷捷團體集結遊行，將第二階段連署書送至高雄市選委會，聲勢之大不僅引起各界關注，更與過去黃調侃鳳山的「鳳」字不好寫成極大反差。

第二階段連署若通過，依規定40天內要舉行投票，一切順利的話有可能12月底就會進行。根據第三階段需要25%的同意票來看，罷免必須達到71956人，與黃捷2018年當選得票數18420相比，門檻相當高。罷捷團體已規劃在各鄰里催票，盼衝刺出最高投票數。

(中時新聞網)