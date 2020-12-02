立法院財委會審查110年度（2021年）中央政府總預算案行政院歲入預算，有關中央銀行股息紅利繳庫部分，央行總裁楊金龍表示，預算繳庫盈餘為1,650億2,268.6萬元，為13年來首次低於1,800億元。

央行過去12年全部都在1,800億元以上，主要是受到新冠肺炎疫情影響，前次低於1,800億元為2008年金融海嘯影響，當年為1,684億元，1,650億元也創16年新低紀錄，前低是2005年的1,638億元。

根據央行110年度預算數，營業總收入為3,092億元，營業總支出1,683億元，預算盈餘估計為1,409億元，經提存法定等公積282億元外，餘數連同以前年度累積盈餘523億元，共計1,650億2,268.6萬元，將悉數繳交國庫。

至於109年度（2020年）央行預算繳庫盈餘為1,801億元，根據央行統計至10月底止，累計前十月淨利為1,643億元，預算數為1,266億元，即超出預算29.69％。繳庫1,801億元可望達成，也是連續12年都維持在1,800億元以上。

(工商 )