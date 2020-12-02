巴西南部聖卡塔里納州克里席烏瑪市一家巴西銀行（Banco do Brasil），在當地時間1日凌晨發生州史上最大規模搶劫事件，歹徒擁有超強火力，至少30人涉案，尚無人被捕。

聖卡塔里納州（Santa Catarina）警方懷疑這個配備超強火力的犯罪集團來自外州，尤其是聖保羅州。但暫時還沒有證據顯示有聖保羅監獄黑幫「首府第一司令部」（PCC）或其他巴西犯罪幫派參與。

犯罪集團首先攻擊當地警察局，在警局入口處停放一輛起火的卡車，並設置手機遙控炸彈，以拖延警方行動。一名員警在槍戰中受傷，傷勢嚴重。

搶案持續約兩小時，歹徒配備可以擊落直升機的重型武器，為封鎖城市入口，犯罪分子在連接克里席烏瑪市（Criciuma）和土巴羅市（Tubarao）的隧道內焚燒汽車，封鎖與聖卡塔里納州首府佛洛里亞諾波里斯（Florianopolis）的陸路，並強迫人質坐在銀行附近的馬路中央，形成阻擋警方的人牆。

刑事調查局反綁架課課長克魯斯（Anselmo Cruz）表示，警方肯定這是經過多月事前部署的搶劫行動，所以懷疑是來自外州的集團，因為聖卡塔里納州沒有這類型的犯罪團體。

聖卡塔里納州公安部門代表龐特斯（Marcelo Pontes）指出，因為被搶的銀行附近有許多住家，警方沒有與搶匪發生正面衝突，以免造成無謂的傷亡。

警方還不曉得犯罪分子搶走的金額，但尋獲散在馬路上的錢約巴西幣30萬元，另外逮捕4名當地居民，他們企圖將歹徒留下的錢袋（內有巴西幣81萬元）占為己有。

巴西銀行的聲明也未說明被搶金額，只強調沒有員工受傷。

查案人員懷疑搶匪集團逃往克里席烏瑪鄰近城市新威尼斯（Nova Veneza）的方向，因為警方在途中發現犯罪分子棄置的10輛汽車，其中兩輛內有血跡，可能有歹徒在警察局前發生的槍戰中受傷。

當地警方出動兩架直升機追捕在逃中的一干搶匪，防爆小組也抵達現場拆卸犯罪集團留下的炸彈裝置。

警方指出，1日凌晨的搶案是聖卡塔里納州史上最大宗搶案。在這之前，最大宗槍案於2019年3月在布魯梅腦市（Blumenau）機場發生，涉及竊款約巴西幣980萬元（約新台幣5311萬元），一名女子死亡，兩名警衛受傷。

聖卡塔里納州長摩西（Carlos Moises）表示，當地從未發生部署如此縝密的搶案，所以公共安全暨司法部也已調遣聯邦警察協助調查和緝捕行動。

(中央社)