台灣上班族好忙哦！台中一名46歲林姓粉領族吞藥時一急誤食藥丸塑膠錫箔包，因當下沒有太不舒服，三周後感覺喉嚨卡卡才到長安醫院肝膽腸胃科就醫，經內視鏡檢查發現異物卡在其喉嚨至食道口端，周圍已被食米及組織包覆，花了半小時才將異物取出；醫師指吞異物不要輕忽，過去有患者因吞食魚刺卡在頸部，併發頸部深頸部感染休克命危。
長安醫院肝膽腸胃科醫師許鈺銓表示，吞食異物很常見，但像林小姐這樣事隔三周才來就醫，是比較危險的。林小姐因異物卡在食道時日過久，造成患者食道有撕裂傷，幸好開立一周治療潰瘍藥物，治療後恢復情況良好，回診主訴沒有任何不適症狀。
許鈺銓說，臨床有案例，有人吞食魚刺卡在頸部，刺穿食道，在頸部部位形成膿瘍，造成深頸部感染，一度還造成休克，住進加護病房，有生命危險。另外還有魚刺刺穿主動脈，透過內視鏡拔除竟造成主動脈大噴血，導致患者死亡。所以誤食異物千萬不要輕忽，一旦喉嚨異物感不退，超過三天以上，建議至肝膽腸胃科做進一步檢查。
許鈺銓表示，吞食異物一般大多是老人家和小朋友，小朋友以玩具、硬幣為主；老人家因為咀嚼能力不佳、吞嚥功能退化，屬於誤食異物的高危險群，以誤食動物骨頭、魚刺、土豆花生、未開封藥丸塑膠錫箔包裝居多，更需要小心進食。異物產生的症狀包括咽喉痛、胸腹部疼痛、吞嚥困難、吞嚥疼痛、噁心、嘔吐、流口水、氣促、異常失聲等，尖銳物品則可能引起消化道出血或破裂而導致腹膜炎，必須格外小心注意。
(中時 )
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