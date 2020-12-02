46歲林姓粉領族吞藥時一急誤食藥丸塑膠錫箔包，三周就醫，長安醫院肝膽腸胃科醫師許鈺銓透過內視鏡檢查發現異物卡在其喉嚨至食道口端，周圍已被食米及組織包覆。（馮惠宜攝）

台灣上班族好忙哦！台中一名46歲林姓粉領族吞藥時一急誤食藥丸塑膠錫箔包，因當下沒有太不舒服，三周後感覺喉嚨卡卡才到長安醫院肝膽腸胃科就醫，經內視鏡檢查發現異物卡在其喉嚨至食道口端，周圍已被食米及組織包覆，花了半小時才將異物取出；醫師指吞異物不要輕忽，過去有患者因吞食魚刺卡在頸部，併發頸部深頸部感染休克命危。

長安醫院肝膽腸胃科醫師許鈺銓表示，吞食異物很常見，但像林小姐這樣事隔三周才來就醫，是比較危險的。林小姐因異物卡在食道時日過久，造成患者食道有撕裂傷，幸好開立一周治療潰瘍藥物，治療後恢復情況良好，回診主訴沒有任何不適症狀。

許鈺銓說，臨床有案例，有人吞食魚刺卡在頸部，刺穿食道，在頸部部位形成膿瘍，造成深頸部感染，一度還造成休克，住進加護病房，有生命危險。另外還有魚刺刺穿主動脈，透過內視鏡拔除竟造成主動脈大噴血，導致患者死亡。所以誤食異物千萬不要輕忽，一旦喉嚨異物感不退，超過三天以上，建議至肝膽腸胃科做進一步檢查。

許鈺銓表示，吞食異物一般大多是老人家和小朋友，小朋友以玩具、硬幣為主；老人家因為咀嚼能力不佳、吞嚥功能退化，屬於誤食異物的高危險群，以誤食動物骨頭、魚刺、土豆花生、未開封藥丸塑膠錫箔包裝居多，更需要小心進食。異物產生的症狀包括咽喉痛、胸腹部疼痛、吞嚥困難、吞嚥疼痛、噁心、嘔吐、流口水、氣促、異常失聲等，尖銳物品則可能引起消化道出血或破裂而導致腹膜炎，必須格外小心注意。

(中時 )