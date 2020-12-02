近日頻頻傳出印尼移工確診個案，中央流行疫情指揮中心因而決定在４日後暫緩２週印尼移工入國，引發不少抱怨，對此，勞動部部長許銘春今天受訪時提及，目前已針對有意願成為移工來源國的新南向國家開過2次會，已經成立小組、希望明年就能簽定MOU，預計最快２０２２年就能引進該國移工，但因涉及外交談判，「容我保留一下國家」。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天針對「長照機構勞動權益保障」議題，邀請勞動部等部會專案報告。

針對外界無法引進看護工的抱怨，許銘春指出，這是不得已的決定，最重要是國人的安全與健康，才會暫緩2周，雖然可能會造成部分被照護者不便，除了衛福部會協助長照資源外，勞動部也會幫忙媒合國內照服員人員人力，如果部分移工年限即將屆滿，勞動部也可以延長聘期。

至於目前移工集中檢疫床位仍不足，許銘春說，指揮中心已提供勞動部１５００床集中檢疫的床位外，勞動部也已經著手啟動租賃檢疫旅館。

(中時 )