台北市議員羅智強2日接受POP Radio《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，羅被問到為何要罷免吳思瑤，羅智強說，「在街頭演講時，有民眾曾提出要罷免吳思瑤，但卻沒有人提出要罷免何志瑋和高嘉瑜，且吳思瑤是支持萊豬的，身為北市議員，有責任發表市民的心聲。」

羅智強也提到，現在民進黨要強渡關山，行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中力挺萊豬，但兩人都是政務官無法罷免，因此，透過罷免吳思瑤也是要給民進黨警惕，過去民進黨表態絕對不開放萊豬，現在執政後說法卻不同，透過罷免吳思瑤告訴民進黨台北市民不能接受，用強硬的方式讓萊豬進來。」

羅智強指出，「吳思瑤還說我這是為了選台北市長的政治操作。」羅也反擊，「如果罷免你成為我的利多，那你也要反省，究竟是誰背叛台北市民。」

羅智強說，吳思瑤為第一選區的立委，有效選舉人數約為27萬5千票，因此，罷免第一階段門檻為1％，需達到2754人連署，第二階段門檻為10％需27540人，最後則是投票需達到25％門檻，只要6萬8860票，就能成功罷免。

專訪時黃暐瀚也提到，蔣萬安針對萊豬質詢蘇貞昌的情形，蘇貞昌卻以輕佻的方式反質詢，引發台下民進黨立委哄堂大笑；對此，羅智強痛批蘇「傲慢」，甚至欺騙人民，拿肉品商當背書，結果還說謊，被肉品商直接發出聲明打臉。

羅智強大膽預測，「信功肉品在半夜緊急發聲明，和前幾天的牛肉麵事件一樣，現在皇家傳承牛肉麵被網軍追殺，接下來，信功肉品一定也會被起黑底，蘇貞昌利用這種方式啟動寒蟬效應，下一次再講誰，就不敢出來反駁，台灣現在變成是綠色恐怖。」

(中時 )