羅志祥和交往9年的周揚青4月爆出分手，更遭女方爆出劈腿、喜愛多人運動等醜聞，也讓他的演藝事業全面停擺，如今沉寂多時的他，傳出本月5日將大動作回歸演藝圈，此外更透露目前最大的滿足就是「看到媽媽的笑」。

根據《鏡週刊》報導，羅志祥與周揚青分手後，被女方毀滅式的分手文列出四大宗罪，不僅讓「豬揚戀」徹底瓦解，也讓羅志祥形象及事業跌落谷底，事後他接受《enya FASHION QUEEN》訪問，透露當時在大陸隔離準備工作，卻無預警得知周揚青突然發毀滅性分手文，當下思緒極亂的他完全不知道該如何面對，對於被網友封為「時間管理大師」，他坦言第一時間擔心的是家人的反應。

羅志祥表示當下唯一做的，就是發訊息給身邊有工作關係的人抱歉，談到數個月來的心境，他則再次對因為他的錯誤而受傷的人道歉，並表示在情感處理上做出不好的示範，希望多年來力挺的粉絲能夠原諒他錯誤的行為，此外更透露目前讓他最滿足的事，就是「看到媽媽的笑」。

羅志祥停工7個月，丟掉4個代言、3個節目主持，預估少賺約新台幣6億元，他表示這段時間仍有許多工作邀約，只不過都暫時擱置在旁，近來忙著打高爾夫球及經營潮牌的他，傳出本月5日將大動作回歸幕前，可說讓粉絲拭目以待。

(中時新聞網)