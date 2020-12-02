曾在《X戰警：最後戰役》飾演幻影貓、主演過《鴻孕當頭》、《全面啟動》的好萊塢女星艾倫佩姬（Ellen Page）6年前西洋情人節宣佈出櫃，今(2日)他在社群網站宣告改名為艾略特佩吉（Elliot Page），並強調自己是跨性別者，從今以後的代名詞是「他」。

艾略特佩吉6年前在拉斯維加斯的人權活動中公開演講，表示：「我宣佈自己是同性戀，因為我認為這個宣告能夠讓一些人過更輕鬆、有希望的生活，這也是我的社會責任」，並坦言已經厭倦偽裝，他明白會引來許多攻擊，但他仍親上火線在推特回覆：「我從來未對自己這麼驕傲，謝謝大家！」

艾略特佩吉2年前和艾瑪波特納結婚。（圖／達志影像）

今艾略特佩吉在社群網站發表聲明，進一步說：「嗨！各位朋友，我想跟大家分享我是跨性別者，之後我的代名詞是『He／They』，且我的名字更正為『Elliot』，我很幸運跟大家分享這件事，這件在我人生中成為里程碑的大事」。

艾略特佩吉也說，他很幸福可以真正擁有自我，並驕傲成為跨性別者，「越是勇敢作夢，我的身心變成長得更加茁壯」，他也為其他跨性別者加油打氣，會繼續致力建立充滿愛和平等的世界，而他2年前和女舞者艾瑪波特納（Emma Portner）結婚，艾瑪波特納隨後轉發艾略特佩吉文章，直言：「我好為你驕傲！」

(中時新聞網)