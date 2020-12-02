賽靈思（Xilinx, Inc.；NASDAQ：XLNX）今日宣佈已收購峰科運算解決方案公司（Falcon Computing Solutions，後簡稱峰科），這是一家引領業界的私人控股公司，專為軟體應用的硬體加速提供高階合成（High-Level Synthesis；HLS）編譯器優化技術。此次收購將透過自動硬體感知優化強化賽靈思Vitis統一軟體平台，進一步降低軟體開發者使用自行調適運算的門檻。

將峰科的創新編譯器技術整合到Vitis平台上，可讓軟體開發者僅需掌握基本的硬體專業知識就能加速C++應用。應用開發者透過峰科的原始程式碼轉換功能，無需對其代碼進行調整，或額外添加架構專用程式設計指令，就能輕鬆實現顯著的硬體加速。

賽靈思執行副總裁暨資料中心事業部總經理Salil Raje表示：「不斷增長的自行調適運算需求正逐漸開啟資料中心和嵌入式應用廣泛採用FPGA的新時代。峰科的創新編譯器技術和高度專業化的編譯器團隊，將提供關鍵的專業知識，幫助進一步提升開發者的軟體程式設計能力，並將自行調適運算的眾多優勢帶給更多的開發者。」

峰科共同創辦人兼董事長叢京生（Jason Cong）博士表示：「我們的編譯器技術能讓軟體開發者無需熟悉FPGA硬體架構，就能輕鬆透過CPU實現一個數量級的加速。

這是因為我們的編譯器具備高度自動化的特性，可優化外接資料傳輸、晶片內資料再利用、記憶體分割、平行與管線式（pipelined）運算加速。這種類似Open-MP的單一原始程式碼編程風格，對於眾多C/C++軟體開發者而言十分友善，特別是對於來自高效能運算和嵌入式系統社群的開發者。」

峰科由叢京生博士於2014年共同創立。叢博士是加州大學洛杉磯分校電腦科學系Volgenau卓越工程學院主席、特定領域運算中心主任、ACM和IEEE研究員及國家工程學院院士。峰科深耕於學術與研究，並且一直處於FPGA採用新浪潮的最前線。

此外，叢博士還共同創立了賽靈思於2010年收購的AutoESL（現為Vitis HLS），以及於2013年亦被賽靈思收購的Neptune Design Automation（現屬Vivado）。峰科總部位於加州洛杉磯，致力於為美國和中國的企業客戶和學術機構提供服務。

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