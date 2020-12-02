信功實業發表聲明。（摘自信功實業公司臉書）

行政院長蘇貞昌昨天答覆國民黨立委蔣萬安質詢萊豬議題時，表示「上禮拜我到屏東的信功豬肉，他還國民黨中常委捏，他很支持欸」。但信功董座、國民黨中常委楊博仁澄清支持的是台灣豬肉外銷、反對萊豬，打臉蘇貞蘇故意誤導，「拖我下水，很不應該。」國民黨副祕書長李彥秀今在臉書表示「執政黨傲僈的表現，就是在野黨杯葛的理由！蘇貞昌的滿口謊言，民進黨立委的嘻笑，比起丟擲豬內臟更傷害台灣民主。」

有網友留言說：「信功看來要被查水表了…這是SOP。」李彥秀對此也說：「信功肉品真的好，但是得罪方丈令人擔心，追殺不聽話的業者。」如果信功被查水表、被刁難，就証實蔡政府會追殺不聽話的業者；下午中常會將視訊將為居家隔離中的楊博仁加油。

李彥秀今早以「蘇貞昌的荒謬備詢表現，就是國民杯葛的最佳理由！」為題，在臉書發文說，昨天蔣萬安委員準備充分，立論十足的質詢，是國民黨不但能夠杯葛也能夠強力質詢的最佳呈現！然而，蘇貞昌面對這樣的質詢，非但無法針對事實說明，多次反質詢、尖酸、攻擊、拖延，甚至說謊，毫無說明誠意的備詢，不禁讓人想問，這樣的的執政黨還有跟他說理的空間嗎？

她說，蘇貞昌質疑，蔣萬安沒有真的到屏東拜訪養豬戶，引來台下民進黨立委一陣訕笑。蔣萬安立刻公佈實際拜訪的影片，打臉蘇院長。民進黨迄今已讀不回。

李彥秀指出，蘇貞昌謊稱，信功肉品支持民進黨的萊豬政策，甚至大爆信功負責人是國民黨中常委，意圖削弱反萊豬正當性。信功立刻發出聲明反擊，再次打臉蘇院長。民進黨仍舊裝沒事！不但已讀不回，不但裝沒事。昨天質詢一結束，網路上立刻出現滿天的攻擊蔣萬安的圖文，不禁令人讚嘆，行政院的公帑小編真是戰力十足，黑蔣陣線打擊起來毫不手軟！

李彥秀指出，在野黨的議事運作，固然可以討論，但是她更認為執政黨傲僈的表現就是在野黨杯葛的理由！蘇貞昌的滿口謊言，民進黨立委的嘻笑，比起丟擲豬內臟更傷害台灣民主。

(中時 )