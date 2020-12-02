歐股在11月達到創紀錄漲幅後，12月以正面起漲開始，疫苗藥廠開始在歐盟申請許可，提振市場信心。

歷經周一的獲利了結後，周二泛歐Stoxx 600指數收漲2.54點或+0.65%，為391.90點。

輝瑞(Pfizer)和BioNTech尋求在歐盟監管單位申請疫苗緊急許可；莫德納(Moderna)宣布，將建議歐洲監管單位有條件批准其候選疫苗。

基本材料股領漲。中國工廠活動強勁數據，帶動銅和鐵礦價格上漲。醫療健康股和公用事業股則領跌。

倫敦FTSE上漲1.89%，收6384點，創下近三周高點。主要得益於信心改善和英國工廠活動近三年最佳的數據表現。

在歐洲其他地方，二次封鎖卻影響到德國和法國在11月的工廠表現。然德國DAX和法國CAC仍在疫苗消息下激勵分別上漲0.68%和1.14%。

Natixis投資全球市場策略主管杜威克(Esty Dwek)表示，歐洲應該是重啟貿易的受惠者之一，股市指數仍低於美股水準，並低於疫情危機前水準；歐盟復甦基金和歐洲央行額外支援，應該可以支撐市場信心，支援金融業復甦。

在脫歐談判方面，英國一資深部長周二指出，在漁業、政府規則和爭端解決方式上仍有差異，仍可能會在無協議下出現動盪的脫歐。

義大利裕信銀行(Unicredit SpA)跌8%，為自三月以來的最差表現；因與董事會的意見分歧，執行長慕斯提(Mustier)將在明年四月離職。

(時報資訊)