川普團隊上訴威斯康辛州最高法院，要求作廢22萬張選票。

川普團隊豪砸300萬美元（約新台幣8,556萬元）試圖翻盤威斯康辛州選舉結果，最終卻吞敗，威州11月30日認證拜登勝選，川普團隊不服輸，昨（1）日上訴威州最高法院，要求超過22萬張「非法」選票作廢，並且要求法院撤回威州認證拜登勝出的結果。

美媒CNBC報導，川普團隊豪砸300萬美元，要求威州人口最多的戴恩郡（Dane County）及密爾瓦基郡（Milwaukee County）重新計票，結果反讓拜登的領先幅度擴大，最終拜登在威州以逾2萬張選票差距勝出，威州民主黨籍州長艾佛斯（Tony Evers）周一也正式簽署文件，認證拜登勝選，拿下10張選舉人票。

不滿砸大錢卻吞敗，川普團隊不死心，昨日跳過下級法院，直接上訴威州最高法院，試圖翻轉選舉結果。

原告除了律師，還包含川普及副總統彭斯，他們要求最高法院作廢戴恩郡及密爾瓦基郡超過22.1萬張「不法」選票，要州長及威州選委會排除大批不在籍投票，直到這些選票被排除之前，請求法官阻止威州認證選舉結果。

川普律師團並未在訴狀中明確指控「選舉舞弊」，僅表示「一系列不適當舉動影響選舉」，「超過17萬張不在籍選票違法計票」。不過川普律師團在對外發布的聲明稿中卻強調，「違法」舉動影響約22.1萬張選票，聲稱「舞弊及濫權」行徑改變選舉結果。

CNBC指出，川普及律師團對外宣稱本屆大選有許多舞弊行為，不過在他們進行的一系列訴訟中卻未強調選民詐欺、選舉舞弊等情事，反而側重選舉規則引發的糾紛，例如監票員觀察計票過程的距離，以及郵寄選票的文書錯誤是否符合作廢資格等。

(中時新聞網)