促轉會質疑大陸西山無名英雄紀念碑不應將主張台獨的泰源事件五大策畫者列入，旋遭前民進黨主席施明德怒嗆，民進黨至今仍將這五人當成叛亂犯，有甚麼資格批評大陸？對此促轉會主委楊翠親上火線解釋，表示是誤會一場，這五人的刑事有罪判決已被促轉會撤銷。

1970年，5名因為台獨主張被捕在泰源監獄服刑的人士，密謀策畫武裝暴動不成，遭判處死刑槍決。2013年大陸北京西山無名英雄紀念碑落成，上面刻有846位1949年前後中共派往台灣的地下人員姓名。日前促轉會在臉書發文，指出陸方列出的名單竟包括泰源事件五人，懷疑名單準確性。

施明德隨後在臉書發文，痛批民進黨自己兩度執政，卻只懂得政治正確，為掌權集團服務，至今仍把泰源事件五大策畫者當成叛亂犯、叛國賊，踩在腳下，有甚麼資格斥責將他們奉為烈士英雄紀念的陸方？

對此楊翠今天接受《周玉蔻嗆新聞》廣播節目專訪時表示，戒嚴時期因政治因素被政府判刑者有各種不同的意識形態主張，確實有人存有左翼思想或甚至參加過中共地下黨，但不能一概而論，泰源事件參與者是台獨人士，促轉會的文章主要是要澄清西山無名紀念碑的錯誤，包括泰源事件五人等都不該被大陸統派史觀收編，應回歸台灣人民主體立場。

楊翠還說，促轉會至今已將戒嚴時期5847位遭刑事有罪判決者的判決予以撤銷，包括泰源五人一開始被捕入獄的判決，而施明德在同一期間也被關在泰源監獄，因此會對本案關心很正常，但他也許不知道這五位已被平反。而泰源事件本身較複雜，促轉會正研議如何處理，有的案件有時需要一年多的研議討論時間。

節目主持人周玉蔻追問，那大陸為何要將泰源五人列入地下黨名單？楊翠認為，陸方是想收編歷史解釋權，藉由宣稱這些人是共產黨，將他們當成解放台灣的樣板。

(中時 )