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苗栗縣一名31歲吳姓白牌車駕駛，11月30日凌晨搭載3名酒客後死亡，酒客報案時聲稱駕駛為猝死，檢警對此存疑，經法醫驗屍後判定吳男的死因為外力造成，拆穿3名酒客的謊言。吳妻突遭遇丈夫離世，一度淚崩的哭訴，丈夫為了養家常跑車到深夜，從來沒想過竟會發生此事。

據了解，11月30日凌晨，苗栗縣後龍某民代54歲黃姓丈夫、50歲郭姓建商、57歲沈姓望族等3人，在酒後打電話叫了吳姓駕駛的白牌計程車，當時講好這趟車資為200元，而3人臨時增加下車地點，吳男要求加價100元遭拒，一行人隨即因車資而爆發激烈肢體衝突。

警方表示，該日凌晨乘客通報時，指稱駕駛為「癲癇猝死」倒在路上，趕往現場時吳男早已失去呼吸心跳，送醫不治。但吳男身上明顯可見多處擦挫傷，經初步研判並非單純猝死，檢警不敢大意，決定解剖釐清死因。

吳男妻子也跳出來表示，她發現丈夫車上的行車紀錄器，在事發時間的影片疑似遭刪除，而透過觀看附近民宅監視器，吳妻憤怒的說：「車上3個人都有動手，車子停下來之後，右方乘客下車，跑過來駕駛座把我老公拉下車，這時候我先生還是站著的」，吳妻強調，「接著左後座乘客也下車，然後我先生就被打倒躺在地上」，甚至懷疑先生在車上就已遭毆打。

經過法醫驗屍，吳男不僅腦水腫、頭部皮下亦出血，以此推測為外力釀死，狠拆穿酒客的「猝死一說」。據《自由時報》報導，吳妻獲知丈夫的死訊時，一度情緒崩潰，她難過的表示婚後與夫育有一子，平時丈夫為養家經常跑車到深夜，生活平凡卻幸福，如今卻因車資遭人打死，她實在難以接受。

目前全案經檢察官複訊，有人坦承曾因車資與司機起口角，而有2人動手毆打吳男；3人因涉及刑法傷害致死罪，事後有丟棄證物與毀事滅跡的舉動，為避免彼此勾串，向法院聲請羈押禁見。

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(中時新聞網)