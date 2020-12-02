民眾報備持有「操作槍」流程圖。（警方提供）

非制式真槍但易改造具殺傷力的「操作槍」，持有者可申請報備或自願繳銷，截止期限為今年12月11日。金門縣警察局提醒把握最後機會，逾期最高可處新台幣20萬元罰鍰。

警方指出，《槍砲彈藥刀械管制條例》第20條之1修正案，明確將類似真槍極易改造成具有殺傷力的改造槍枝納管，也就是將易改造成非制式槍枝的「操作槍」納入「模擬槍」管制範疇，並提高非制式槍枝刑度，讓不法之徒難以規避法律處罰。

警方進一步說明，修法後的「模擬槍」定義，已將撞針洞未貫通，滑套（槍機）內不具撞針及刻意規避模擬槍應具備「打擊底火」要件的「操作槍」納入「模擬槍」管制範圍。已持有者可申請報備持有或自願繳銷，截止期限為今年12月11日，應攜帶「操作槍」及相關身分證明文件，至戶籍所在地的警察局或警察分局辦理，以免逾期觸法受罰，違者最高可處新台幣20萬元罰鍰。

縣警局表示，民眾若對「操作槍」有任何疑問，可洽詢警察局保安科或刑事警察大隊。

(中時 )