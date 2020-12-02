大陸男星馮紹峰和趙麗穎結婚兩年，育有寶貝兒子「想想」，一家三口幸福和樂，妻子產後也迅速瘦下回歸螢幕，但馮紹峰屢被拍到發福，近日他替雜誌拍攝時尚照，外型居然被網友唾棄，甚至笑他像剛生完孩子。

馮紹峰日前替知名雜誌拍攝一組畫報，其中一套他穿著深色襯衫，將扣子解開到肚子，想呈現性感氛圍，可能是角度的關係，挨不少網友毒舌「有點被拍胖了」、「豬肝色，臉部浮腫，感覺剛生完孩子。」評論馮紹峰當爸後身材走鐘了。

不過，仍有許多粉絲替他緩頰，認為只是拍攝角度的不同，對比其他張穿著杏色大衣的照片，42歲的馮紹峰依舊帥氣英挺。

事實上，這不是馮紹峰第一次被捕捉到中年發福，他曾在拍攝《在一起》時，流出圓肚、白髮的照片，馮紹峰還特意轉發到微博，並放上在健身房運動的對比照，委屈地說：「前兩天胖的時候都來拍我，這兩天減下來了，沒人拍了，鬧心。」其實，馮紹峰是為了角色需求故意增肥，殺青後又得迅速瘦回來。

馮紹峰先前被拍到發福照。（圖／微博@馮紹峰）

(中時新聞網)