羅志祥今年4月遭大陸網紅周揚青「毀滅式分手」，踢爆他慣性劈腿、偷吃旗下女藝人等，甚至喜歡「多人運動」，9年情斷消息震驚外界，而在這波黑料遭踢爆前，「揚豬戀」就因他被拍到在宜蘭民宿開趴找了20個大奶正妹同歡，爆出情變，之後兩相對照，「泳池極樂趴」無疑成了他喜愛「多人運動」的證據，羅志祥沉默了8個月，近日受訪，終於鬆口宜蘭那場極樂趴的真相。

羅志祥與周揚青難看分手鬧出大風波，更慘的是分手前不久的那場兄弟聚會趴，幾乎成了喜歡「多人運動」的有力證據，當時他跟好友大根等幾個兄弟相約出遊，包下宜蘭某民宿自在開趴，但卻被拍到不止男孩們，裡頭還有20個正妹相陪，羅志祥更公主抱一名女生，把她丟下泳池，被說怎麼有女友還這樣玩，懷疑他跟周揚青情變，沒想到真的分手。

據《鏡週刊》報導，事隔8個月，羅志祥終於打破沉默，還原當天情況，表示在宜蘭民宿泳池開趴，純粹是參加一個認識20多年的兄弟的慶生聚會，沒想到後續發展越來越誇張，讓外界因此對他產生誤會。

羅志祥坦言那段時間「我不知道該如何面對人，很難過」，反倒被記者安慰別太介意網友說的，羅志祥才鼓起勇氣：「我不怕，因為我一路被罵大」，也透露之前被傳主持價碼1500萬，如今縮水成10萬，他澄清根本是沒有的事，但「網友又來罵我」，雖然網路上屢遭批評，但羅志祥說街上遇到的路人反倒對他很友善，還對他說加油，非常暖心。

(中時新聞網)