高巿9-11月PM2.5創新低，空品良率創新高。（高巿府環保局提供／曹明正高雄傳真）

依環保署空氣品質測站資料，高雄巿今年9至11月PM2.5（細懸浮微粒）測值22.9μg／m3，較去年同期25.3μg／m3下降9.5％，創歷年新低；空品良率（AQI≦100站日數）63.4％，較去年同期54.5％增加8.9％，創歷年新高。

高巿府環保局指出，今年全市排碳量5814.6萬公噸CO2e，已較2005排放量減量達12.09％，超越國家2020年減碳2％及2025年減碳10％目標。在巿長陳其邁上任後，持續推動多項空汙改善及減碳治理措施，加快空品實質改善。

其中，興達電廠4部燃煤機組負載已從65％再下降至50％，讓今年9、10月首次沒出現PM2.5橘害日。明年起，4月及9月如遇空品不良（AQI＞100），在不影響供電穩定性下，任2部機組負載將降至70％以下，最大減煤量可達7.8萬公噸，減少空氣汙染物約87公噸。

全市737座鍋爐原定2022年6月30日完成改善符合燃燒天然氣排放標準，經輔導僅餘10座仍待改善，將力拼今年底提前全數達標。另也要求國營企業投入340億元汰舊更新製程設備，預估可減少粒狀物、硫氧化物、氮氧化物、揮發性有機物2619公噸。

環保局指出，為減緩全球暖化，高雄市政府持續祭出多項減碳措施，包括工廠自主減碳、綠能推動、高雄厝、電動公車及濕地廊道等，減少溫室氣體排放。對於新的開發行為，也將督促要求減碳，例如住商耗能設備及老舊運輸工具等，取得一定比例碳額度抵減，降低對環境的衝擊。

環保局說，為推動綠色城市，將參考聯合國17項永續發展目標（SDGs），調整高雄市永續發展城市自願檢視報告（VLR），跟上國際城市腳步。

(中時 )