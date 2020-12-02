買房是人生大事，買一間房動輒數百萬、甚至上千萬，因此事前都會做足功課。一名網友說，經多方蒐集網友意見，已決定要下訂3房了，但代銷卻突然推薦2+1房，由於可省下200萬，讓他十分猶豫，上網問「2+1格局有沒有比較好？」豈知，不少網友狂勸母湯。

原PO前天(11月30日)在PTT發文，指日前將屬意的大3房配置圖，請網友替他分析，獲得一票好評，當他帶著訂金下訂時，代銷卻突然說還有一個2+1房，由於兩間價差200萬元，令他相當猶豫。

原PO本詢問過網友意見後，要下訂正3房，圖為3房平面配置圖。（圖／翻攝自PTT）

不少網友看了2+1房平面配置圖後，一面倒勸母湯。（圖／翻攝自PTT）

原PO說，大3房與2+1房的總價分別為1400萬及1200萬；權狀則是37.74及31.48坪，兩者都還有議價空間。他表示，兩個人住平時以外食居多，若真要開伙，則會以簡單的火鍋為主，因此分享兩間的平面配置圖，請網友替他比較。

網友一看紛紛勸退，並提出見解，「3房有三面採光欸！除非預算有限我定選3房」、「單面採光的少碰啊」、「差200萬我選三房，好用之外，真的要脫手也方便」、「若以後要轉手賣，3房是比較好脫手的」、「那個+1暗房非常雞肋，真的不如買格局好的二房總價還更低」。

也有網友看了2+1的格局圖後，點出其中缺點，「2+1的工作陽台實在太小了」、「2+1的加一暗房會變儲物間，還不如直接2房，通常+1房會壓縮到另一間房大小」。

(中時新聞網)