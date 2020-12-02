NBA上季受到新冠疫情影響，今年復賽後整體收視率不佳，總冠軍賽G1在美國ABC電視創下歷來最差的觀看數(741萬)。面對外界的指責，聯盟總裁席爾佛(Adam Silver)1日站出來澄清，收視率下挫「與黑人民權運動無關。」

聯盟復賽後集中於奧蘭多比賽，各隊共用的球場上寫著醒目的「Black Lives Matter」(黑人命很重要)。每個球員背號上也不寫名字而改成政治標語，聯盟擺出一副「為非裔美國人而戰」的架式。

席爾佛說：「有些人指責是Black Lives Matter造成大量觀眾轉台，但這種說法缺乏明確數據支持。事實上我認為有一部份的人，不管原先是不是球迷，他們正因為相同的理由而更支持聯盟。他們不需要同意球員說的每一句話，但他們尊敬球員勇於發聲與悍衛自身立場。」

換言之，就算有人因為BLM而轉台，席爾佛認為也有人因此轉台過來看NBA。收視下滑的原因很多，包括網路串流達到空前盛況，特別是20歲與30歲的年輕人更偏好網路收視。

席爾佛說：「我也明白有些人是支持黑人民權的，但他們真的只想看籃球。」新球季NBA決定不再置入政治標語，將會把這些任務留到球場外繼續進行。

(中時新聞網)