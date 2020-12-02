台中市政府警察局第四分局副分局長薛錦孟1日上午，受邀親上警察廣播電臺臺中分臺「945會客室」節目專訪，致力宣導當前重點工作，並透過實際案例分析探討，讓聽眾更能深刻了解警察全面維護治安與交安的用心。

薛錦孟開場時特別呼籲，三大交通新制昨日上路！包括接送未滿7歲兒童上、下車者，臨時停車不受3分鐘限制；增訂汽車裝載貨物脫落、掉落及裝載危險物品未依規定車道行駛之罰責，罰鍰上限提高至一萬八千元；以及交通違規案件的舉發期限縮短為2個月。

薛錦孟話鋒一轉，提到近來頗受社會關注的校園安全議題，本分局針對校園安全防制工作特別召開各級學校座談會，邀請教育局、區公所、民意代表及里長等各方代表出席，除了與校方共同強化檢視校內外及周邊的安全硬體設施是否完善外，針對可能造成校安漏洞等問題，進行討論及研議解決方法，並將需求整合轉介給權責業務單位提供協助。希望透過各方單位共同討論及資源整合，共同為校園及學生人身安全努力。

薛錦孟最後在節目尾聲提醒，除了留心校內外安全死角，學生或夜歸的女性平日應隨身攜帶防狼噴霧、哨子等防身物品，以提高自我防護意識與安全應變能力。同時特別感謝警廣提供此機會讓警方能宣導當前警政工作重點，讓宣導型態更加多元且深入民心。

(中時 )