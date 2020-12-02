高通舉行Snapdragon數位技術高峰會，宣布推出高通Snapdragon 888 5G行動平台，可在全球所有主要頻段提供mmWave和sub-6連線，並支援5G載波聚合、全球多SIM卡、獨立組網、非獨立組網和動態頻譜共用，實現全球相容性。

高通指出，目前確定支援Snapdragon 888的OEM廠商如下：華碩、黑鯊科技、聯想、LG、魅族科技、摩托羅拉、努比亞、realme、一加、OPPO、夏普、vivo、小米和中興。

在主題演講中，高通技術公司用一輛完全由5G mmWave連線的無線電控制賽車展示了Snapdragon 888的強大性能。有兩輛賽車連線到由Verizon和愛立信建立的5G企業專網，使用Snapdragon 888參考設計與Snapdragon X60 5G 數據機射頻系統，讓車手在一英里外透過5G網路控制賽車，同時利用Snapdragon 888驚人的捕捉能力即時觀看賽道畫面。

此外，高通定位套件（Qualcomm Location Suite）最新的定位功能提升了準確度，可在動態地圖上追蹤無線電遙控車的位置，並在Tension的幫助下，提供多個低延遲的串流直播可觀看這場比賽。這就是當高效能、可靠、低延遲成為常態後可能出現的實際使用案例。

高通公司總裁Cristiano Amon表示：「創造優質體驗需要堅持不懈地專注於創新，即使面對強烈的不確定性，仍舊抱持著長期投入的決心，而這只有一個專注於前瞻未來的團隊，才得以提供能重新定義頂級體驗的技術。」

(工商 )