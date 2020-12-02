會議推遲，周二歐美原油期貨跌逾1%；石油輸出國組織(OPEC)與產油國聯盟(OPEC+)，原訂於本周二決議是否延長當前減產計畫之部長級會議，將延期至本周四。分析師表示，OPEC+正考慮將目前每日減產770萬桶下修至570萬桶，但受到內部意見分歧，最有可能的結果是短期延長減產協議，隨後分階段恢復產量。

此外，美國石油協會(API)所公布的最新數據指出，截至11月27日當周，美國原油庫存意外增加410萬桶，與分析師原先預期的減少240萬桶有所差距，令市場對油市前景充滿不確定性；其中美國原油跌幅1.7%，倫敦原油跌幅1%。

美國NYMEX-1月輕質原油期貨下跌0.79美元，報每桶44.55美元；1月熱燃油跌0.01美元，報每加侖1.35美元；1月RBOB汽油跌0.03美元，報每加侖1.22美元；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨下跌0.46美元，報每桶47.42美元。(商品行情網)

(時報資訊)