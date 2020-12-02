拜農產品價格以及服務費用上漲之賜，韓國11月消費者物價指數(CPI)較10月雖稍減0.1%，但卻年增0.6%。此外，11月核心CPI在月增率與年增率方面，均雙雙上漲0.6%。

根據韓國統計廳(Statistics Korea)早上發布最新數據，11月CPI為105.5，雖較10月小減0.1%，但已從10月的0.6%月減率，增加了0.5%。同時，11月通貨膨脹年增率為0.6%，也較10月僅0.1%，一口氣增加了0.5%。報告指出，創下4個月新低的10月0.1%通膨率，是因為當時韓國政府大規模補貼社會大眾手機帳單費所致。因此，比較基期較低，11月通膨年增率才會較10月多增0.5%。

與10月相互比較細項來看，11月CPI中，通訊項目增加14%最多，服飾與教育方面僅微增0.1%。減少最多的則是食物與非酒精類飲料，減幅為3.7%。同時，休閒文藝方面花費，也減少1.6%。另外，韓國人很注重養生，11月在健康方面花費持平，並沒有顯著地減少。

另外，就上(2019)年同期來看，11月CPI在食物與非酒精性飲料上的花費增幅最大，達6.9%。另外，社交活動受限下，外出用餐費用僅增0.9%，韓國官員補充，以往這種外食費用的年增率，都維持在2%至3%左右。還有，疫情影響下大家減少外出，故11月外出交通費用，年減4.3%最多。

至於在扣除掉生鮮食物，以及原油產品的11月核心CPI為105.9，在月增率與年增率方面，皆是0.6個百分點。與10月核心CPI月減0.7%與年減0.3%相互比較，11月核心CPI明顯有長足增加。

報告也指出，因油價處於低檔，讓通膨率還是很低，預估12月應該也是這種經濟環境。僅管目前通膨率與韓國央行期望見到的2%有段距離，但韓國央行樂觀預測年底可見景氣復甦與油價回升，故將通膨率從0.4%上修至0.5%。同時，2021年通膨率也從8月預估1%，大幅增至1.5%。

(時報資訊)