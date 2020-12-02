1.台積電(2330)：周二ADR大漲3.96%至每股100.86美元，飆上新高位，帶動今早股價衝關500。

2.華邦電(2344)：昨外資回頭，三大法人聯手買超27003張，加上美光昨夜大漲4.67%，今早股價突破20關，攻上漲停。

3.南亞科(2408)：記憶體價看漲，昨外資雖賣超，但本土法人擴大買超完勝，今早股價漲逾6%、突破80關，改寫波段新高。

4.商丞(8277)：昨噴量擺脫短均糾結整理拉出一根長紅棒，今早人氣再升溫，股價急拉漲停8.51元。

5.廣穎(4973)：基本面向好，昨外資買超75張，今早量價再升溫，觸及漲停27.47元。

6.威剛(3260)：Q4穩健、明年看俏，昨三大法人擴大買超4430張，激勵今早股價續漲逾7%，突破70關。

7.麗嬰房(2911)：短均上揚，昨獲自營商擴大買超，今早人氣升溫，股價漲約6%，領漲百貨股。

8.新天地(8940)：本季轉盈有望，惟遭列注意股、外資轉賣超，早盤位高調節，下滑逾6.5%。

9.華航(2610)：迎利多，明年營運喊衝，買方氣焰高，股價走揚逾2.5%，再拚前波高點。

10.雍智科技(6683)：奪大單，一路旺到明年Q2，早盤強漲近4%，站穩所有短均。

11.美食-KY(2723)：疫苗續報喜、傳統民生消費旺季，皆助漲營運動能，晨盤上漲逾3%，衝上波段高價。

12.樺漢(6414)：AIS股權全包，攻AIoT市場，早盤漲逾2%，收復短均、月線。

13.群聯(8299)：整合轉投資，劍指陸市，早盤漲逾5.5%，創波段新高。

14.華城(1519)：外資昨擴大買超，早盤漲逾3%。

15.雷虎(8033)：外資連11日買超，早盤漲逾3.5%。

16.環科(2413)：日系新車上市加溫Q4業績，股價大漲後進入震盪期，今早一度攻高約3%，停在23元上方。

17.欣興(3037)：三大法人大手筆調節，提供資金進場佳機，85元處買盤承接，拱高回到87元。

18.群電(6412)：筆電電源需求佳，本季獲利看雙位數年增，早盤跳漲至77元之上，直逼漲停板。

19.亞泥(1102)：看準旺季商機，股價回檔隨即吸引買盤，今早拉升重返5日線，穩中透堅。

20.立隆電(2472)：受惠疫情增溫趨勢燒熱宅經濟題材，高檔整理後多方蠢動，漲幅超過3%站上60元。

21.保瑞(6472)：接手GSK加拿大廠，激勵晨盤火速攻頂，一舉收復月季線。

22.生華科(6492)：新冠新藥洽談授權，獲多頭按讚，晨盤跳漲4%，攻克月線。

23.益得(6461)：氣喘藥最快2021年上市，鼓舞開盤跳空漲停，飛越半年線。

24.互動(6486)：5G點火，11月營收登峰，助攻股價跳空漲停，衝上天價86.5元。

25.榮創(3437)：近日獲外資偏多操作，晨盤放量衝漲停，登逾2個月高價。

26.友達(2409)：12月報價擬漲，面板低檔上衝，繼昨日爆量觸頂後，早盤續彈高逾3%波段高。

(時報資訊)