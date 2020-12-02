《商情》供應趨緊 拉抬馬來西亞棕櫚油漲逾1％ 10:002020/12/02 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 供應趨緊，拉抬周二馬來西亞棕櫚油漲逾1%；因大馬勞動力短缺問題日益嚴重，促使棕櫚油產量減少，加上芝加哥豆油走強，因此帶動馬來西亞棕櫚油價格收高約1.3%。 另外因印尼調高棕櫚油出口關稅，市場預期會抑制供應量，而印度則調低棕櫚油進口關稅，預期會激勵需求量，加劇供不應求的擔憂，亦為支撐棕櫚油價格原因。 終場2月棕櫚油期貨上漲44馬幣至3,349馬幣（821.64美元）；大連期交所豆油下跌0.9％，棕櫚油下跌1.2％；芝加哥期交所豆油上漲1%。(商品行情網) (時報資訊) #棕櫚油 #馬來西亞 #豆油 #供應 #趨緊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際油價》會議推遲 原油期貨跌逾1％ 10:002020/12/02 財經 《商情》美元重挫 支撐紐約期金反彈逾2％ 10:002020/12/02 財經 阿水講股／股市阿水：近萬四新高 緊盯外資動作 09:032020/12/02 財經 《商情》競爭油品走軟 拖累馬來西亞棕櫚油收低 11:252020/12/01 財經 亞泰金屬上櫃首日 漲逾2成 04:102020/12/02 證券．權證 1分鐘讀財經》3大壽險19張神單 12月降息 08:152020/12/02 財經 張傳章：剛性需求在 房價就會漲 04:102020/12/02 財經要聞 《商情》買盤進場 激勵LME基本金屬期貨普漲 09:422020/12/02 財經 陸半導體年內增逾7萬家 04:102020/12/02 全球財經 PMI創3年半新高 專家籲防過熱 04:102020/12/02 財經焦點 財經熱門新聞 台灣被列匯率操縱國？ 楊金龍：可能進觀察名單 - 財經 特斯拉殺手！陸國民神車1輛才12萬起 月銷量3連霸 - 財經 他喊美元再慘崩35％ 謝金河洩底這位專家「挺中派」 - 財經 權證交易大當機！台積電攻500元 權證報價竟暴跌 - 財經 - 工商 勞動基金慘虧後 竟破例洩大賺2千億 網反應一面倒 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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