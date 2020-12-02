供應趨緊，拉抬周二馬來西亞棕櫚油漲逾1%；因大馬勞動力短缺問題日益嚴重，促使棕櫚油產量減少，加上芝加哥豆油走強，因此帶動馬來西亞棕櫚油價格收高約1.3%。

另外因印尼調高棕櫚油出口關稅，市場預期會抑制供應量，而印度則調低棕櫚油進口關稅，預期會激勵需求量，加劇供不應求的擔憂，亦為支撐棕櫚油價格原因。

終場2月棕櫚油期貨上漲44馬幣至3,349馬幣（821.64美元）；大連期交所豆油下跌0.9％，棕櫚油下跌1.2％；芝加哥期交所豆油上漲1%。(商品行情網)

(時報資訊)