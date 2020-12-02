國民黨立委蔣萬安昨激烈質詢行政院長蘇貞昌，遭民進黨立委趙天麟放大蔣萬安不答蘇貞昌反問去了哪間豬場問題。國民黨立委李德維表示，別懷疑，當年用來打擊前高雄市長韓國瑜的「黑韓產業鍊」，如今已經全面改組成了「黑蔣國家隊」。

李德維指出，蔣萬安昨天質詢蘇貞昌，30分鐘的質詢時間，前10分鐘先談了也不能被偏廢的勞工議題，包括最低工資法、職災保險，與勞保年改，接著20分鐘主攻萊豬。緊扣三個主要訴求，一是到底要不要標示萊劑，二是豬肉產業衝擊影響評估闕如，以及到底要不要落實查廠之後才進口，邏輯清晰，條理分明。

李德維說，任何願意花點時間看完完整質詢的朋友，都會高度讚許蔣萬安的事前準備與臨場表現，但是很遺憾地，如果只看新聞，尤其是「特定媒體」的報導，你會以為萬安「被問倒了」、「猶豫了10秒」、「結巴了」，「金童不堪一擊」。

李德維指出，最初是在議場內的趙天麟在1日上午約莫11點發了一篇臉書，說蔣萬安「不堪一擊」，接著11點36分，三立新聞網立刻將趙委員這篇臉書寫成即時新聞，標題是「我…不能說！蔣萬安質詢蘇貞昌再結巴 現場笑爆：不堪一擊」。

李德維分析，距離萬安質詢結束才45分鐘，網路上已經開始「洗版」這則新聞，接下來幾小時，側翼粉專各種嘲諷圖文瘋狂轉貼。所以別懷疑，當年用來打擊韓國瑜的「黑韓產業鍊」，如今已經全面改組成了「黑蔣國家隊」！

李德維認為，這當然是危機，但也是肯定。這顯示民進黨真的很忌憚蔣萬安，忌憚他關注勞工議題，關注食安議題，關注民生議題，相對淡化意識形態的路線，能夠形成民意的最大公約數，最終會讓民進黨在2022年重演2018年的慘敗。「於是你就了解，為什麼蘇貞昌每次遇到蔣萬安就特別倨傲，為什麼民進黨非要黑蔣，還要往死裡黑了。」

(中時 )