7年前知名導演張作驥在工作室內，性侵酒醉的林姓女編劇，最高法院認定，張為逞淫慾，罔顧對女性性自主權的尊重，造成女方身心不可磨滅的傷痛，駁回張的上訴，依強制性交罪將他判刑3年10月定讞。張作驥入獄服刑2年4個月，已於2017年假釋出獄。

這起性侵案導因，林女曾參與張作驥友人影片演出而結識張，2013年5月13日傍晚，張的電影工作夥伴因電影殺青，到他在文山區工作室飲酒聊天。

張作驥的朋友想到林姓女編劇也參與電影，打電話邀她參加，在場朋友隔天凌晨2時陸續離去，張卻趁女方酒醉，脫去她的牛仔褲與內褲，強吻被害人。

過程中，張咬破女方嘴唇，被害人疼痛驚醒，當場大喊「不要」，但張仍予以性侵得逞。被害人事後報警、驗傷，採獲的檢體經比對，與張DNA型別相符，北檢將張作驥依強制性交罪起訴。

法院審理中，張否認性侵，辯稱當天因喝酒過量，只剩片段回憶，僅記得親吻女方，不記得有無發生性關係，但報告驗出他的DNA，才認為應有與女方發生性行為。

歷審都認定，林女事發後語氣憤怒、無助，第一時間就和張作驥爭執，並有打張的激烈動作，其指述與事實相符，不採信張的辯詞，依強制性交罪將他判刑3年10月，張不服提上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )