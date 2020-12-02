男星羅志祥（小豬）今年4月被前女友周揚青毀滅式分手，讓他演藝事業全停擺，現在羅志祥雖然消失在螢光幕，不過他仍持續經營潮牌，維持衝浪、打高爾夫球等運動習慣，羅志祥接受週刊專訪時，不忘力撇自己變胖傳聞，還拉記者的手實測摸他的腹肌和胸肌。

儘管羅志祥不時會在網上分享近況，但他一舉一動仍是外界焦點，尤其是羅志祥消失在螢光幕7個月，日前還被說變胖，根據《鏡週刊》報導，羅志祥則是以行動證明自己的身材，他直接拉記者的手，親手摸他的六塊腹肌和胸肌。

羅志祥還獲得「完勝彭于晏」的正面評價，讓他得意笑了，其實羅志祥雖然演藝工作停擺，但仍擁有良好體態，維持72公斤體重和精實身材。

同時，羅志祥也向記者透露，經紀人有叮囑他，不要灰心喪志「不要放棄自己而變肥」，羅志祥也把這些話記在心裡，開始衝浪和打高爾夫球，維持運動習慣。

(中時新聞網)