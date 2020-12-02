只用國產豬！盧秀燕號召學校團膳、食材業 萊豬說NO！

拒絕說「萊」就來！台中市長盧秀燕2日上午號召學校團膳、食材業者齊聚西屯區大仁國小，簽署宣示拒絕萊豬進入學校午餐，各級學校午餐全面採用國產在地生鮮豬肉及其產製品，加強午餐肉品查驗及三級訪廠工作，絕不讓美豬美牛、瘦肉精進入校園，食材業者強調，為了孩子健康著想會上街頭抗議，但也籲市府提高補助，減少業者成本負擔。

台中市長盧秀燕2日上午號召學校團膳、食材業者齊聚西屯區大仁國小，簽署宣示拒絕萊豬進入學校午餐。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕強調，各級學校午餐全面採用國產在地生鮮豬肉及其產製品。（盧金足攝）

只用國產豬！盧秀燕號召學校團膳、食材業 萊豬說NO！

美豬明年元旦即開放進口擋得住嗎？如果中央政府強硬讓「萊豬」進口，擋不住進入國內食材市場，校園安全誰來把關？盧秀燕今日一早8時許，即與學校團膳、食材業者齊聚校園，宣示拒絕萊豬，但團膳業者也吐露心聲，目前台北的餐盒一餐70元，台中市才40多元，希望增加補助。

盧秀燕表示，感謝台中市各學校團膳、食材業者挺身而出，與市府攜手合作，拒絕萊豬說來就來，維護台中市民及學生的健康，市府宣示「瘦肉精零檢出」政策，《台中市食品安全衛生管理自治條例》及《台中市學校午餐自治條例》明確規範，豬肉及其相關產製品，不得檢出乙型受體素，如果查出違法，立即解約。

台中市盧秀燕與學校團膳、食材業者齊聚校園，宣示拒絕萊豬，若驗出瘦肉精者，立即解約。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕表示，感謝台中市各學校團膳、食材業者挺身而出，與市府攜手合作，拒絕萊豬說來就來，維護台中市民及學生的健康。（盧金足攝）

此外，要求各校午餐豬肉生鮮食材應全面採用具CAS台灣優良農產品標章、產銷履歷農產品標章，或國產生鮮豬肉追溯的產品，配合教育部今年11月13日修正發布學校午餐契約範本，以最高規格要求修訂台中市學校午餐契約，明定肉類加工再製品應採用「肉品原料來源」為國產在地優良產品。

盧秀燕強調，「肉類及其加工(再製)品未使用國產在地產品」及混充或假冒上述產品供貨不實情節」，罰則加重為記點20點，依契約罰則立即終止契約，確保學校師生餐食安全。

美豬明年元旦即開放進口，教育局長楊振昇說，要求市內各級學校於12月15日前與業者完成換約事宜，訂定校園午餐肉品查驗標準作業流程，辦理學校餐飲衛生督導人員講習，增進學校人員查驗食材的專業知能，落實嚴格把關，不符合規定食材無法進入校園。

教育局要求各校每日應將食材資訊上傳至教育部校園食材登錄平台，指派專人督導確認各校午餐食材標章登錄皆應為國產標章肉品，確保學生吃得健康營養又安全。

農業局長蔡精強說，教育局、衛生局及農業局組成跨局處校園午餐聯合稽查小組，針對全市學校校園廚房、食材供應商、團膳工廠，擴大增加無預警稽查作業次數，強化學生午餐之安全與衛生。

對校園禁用美豬、美牛列入市府跨局處學校午餐聯合稽查重點項目，加強辦理肉品瘦肉精抽驗、送驗工作，倘檢驗出瘦肉精者，依契約罰則嚴處，以防止美豬、美牛進入校園。

衛生局長曾梓展表示，台中市建置校園食品安全控管制度，落實校園食品安全的維護與管理，學生在校園中吃得安心又健康。

(中時 )