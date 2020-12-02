締造三星帝國的前會長李健熙10月25日病逝，獨子李在鎔擔任喪主，但媒體焦點全在自美國返韓奔喪李在鎔女兒李願周(이원주，音譯)身上，這位三星小公主神似今年以《雖然是精神病但沒關係》的女星徐睿知(서예지)，引發韓網熱議。

李在鎔曾公開表示，不會讓兒女接掌三星，但李願周與哥哥李智鎬(이지호)仍循父親求學路線，赴美留學。巨蟹座李在鎔十分呵護兒女，鮮少讓他們曝光，但曾經多次帶他們前往棒球場觀看旗下職業隊三星獅比賽。尤其疼李願周，常自稱「女兒傻瓜」(딸 바보，指為女兒著迷、看到女兒就犯傻)，甚至參加博鰲論壇時還在與相熟記者閒聊時大秀女兒照片。

據韓國媒體報導，2004年生的李願周曾就讀首爾龍山國際學校，每年學費高達2000至3000萬韓元(約51至77萬台幣)，當時還曾加入韓國國立芭蕾舞團，李在鎔也曾前往觀看。去年李願周赴美求學，傳聞就讀康乃狄克州私立名校喬特羅斯瑪麗(Choate Rosemary Hall)，該校是寄宿高中，每年學費近6萬美元(約175萬台幣)，畢業後通常進入常春藤聯盟名校，李在鎔可能想將她培養成自己哈佛大學學妹。

李智鎬、李願周都是李在鎔前妻林世玲所生。林世玲是韓國食品商巨頭之一大象集團千金，2009年與李在鎔離婚，現與天王影星李政宰穩定交往中，李在鎔則是保持單身。

徐睿知。(取自韓國金飾品牌GOLDMEDALIST官方Instagram帳號)

(中時新聞網)