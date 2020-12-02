行政院長蘇貞昌昨（1）日赴立院備詢，國民黨立委蔣萬安1打3火力全開，過程中提到曾南下屏東關心豬農，蘇貞昌竟問「你看哪家？」蔣萬安基於保護豬農立場拒絕透露，卻引來全場大笑。對此，國民黨立委葉毓蘭表示，「究竟是何等傲慢的政府，才會自我感覺良好成如此程度？」

蔣萬安提到進口萊豬後恐衝擊國內豬產業，並親自到屏東拜訪豬農，蘇貞昌卻逼問是哪一家？基於保護豬農怕被「查水表」，蔣萬安不願透露，蘇貞昌卻說「你就是這樣、你就是不懂，屏東豬農我非常熟，他們都非常支持我們」，甚至點名「信功很支持欸！」豈料遭信功肉品打臉，表示從未表態支持萊豬。

蔣萬安拒絕回答豬農廠商，引來在場綠委訕笑，側翼也發動攻擊。葉毓蘭指出，執政黨不斷攻擊國民黨團多次杯葛院會進行，不讓蘇貞昌上台報告的行為是逃避質詢，不肯與其辯論萊豬議題，但國民黨的主張一直很簡單，「蘇院長得為沒向人民溝通就開放萊豬一事向國人道歉。」此次蘇院長得願以償，終於可以開始施政報告和總質詢後，卻馬上原形畢露！

葉毓蘭表示，蘇貞昌屢次反質詢國民黨立委，不敢面對問題回答，不斷以冷嘲熱諷的形式攻擊委員，絲毫沒有面對質詢應有的態度，並酸說，只要在野黨委員在議場表現太超過，行政院的中央廚房隔天就鋪天蓋地製造各種梗圖攻擊，側翼與媒體也馬上群起圍剿，「何必面對這些對自己施政不力、治國無方的指教呢？」

皇家傳承牛肉麵、家樂福被行政院及綠營指控使用萊牛後，馬上提出檢驗報告自清，信功肉品也發聲明表明立場。葉毓蘭痛批，政府究竟是如何無能，才讓人民都需要準備檢驗報告以及公開聲明，政府應保障人民安居樂業，而非搞到所有賣美牛的廠商、豬農及相關業者都人心惶惶，深怕這個政府哪天突然點名自己時，沒有資料可以自清，只能啞巴吃黃蓮！

(中時新聞網)